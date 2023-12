George Santos: tutti gli scandali del deputato Usa che hanno scioccato l’America

Una montagna di scandali

Per capire come sia stata possibile la rarissima maggioranza bipartisan nella Camera ultra-polarizzata degli Stati Uniti – anche a rischio di rendere più fragile il controllo di chi si trova in maggioranza - occorre osservare più da vicino la montagna di scandali, dai più seri ai più coloriti, che ha travolto il giovane politico eletto a sorpresa l’anno scorso, nel voto di Midterm, in una circoscrizione di Long Island, all’ombra di Manhattan. Il brusco precipitare di un outsider con un’immagine all’apparenza ideale, originalmente parso offrire un volto fresco a ranghi conservatori ansiosi di rinnovamento: figlio di immigrati brasiliani, aveva strappato un seggio in precedenza democratico, era diventato il primo deputato repubblicano apertamente gay e si era presentato come autentica incarnazione del “sogno americano”.

Peccato che autentico ci fosse proprio poco, per non dire niente. E’ tutto, nei dettagli più o meno decorosi, contenuto un documento di 56 pagine (accompagnati da centinaia di pagine di allegati) preparato dalla Commissione etica della Camera il mese scorso. Come anche in un’inchiesta del New York Times, che per prima ha sollevato il velo sulle imprese di Santos. E negli atti della procura federale, che gli contestano formalmente truffe, falsificazione di documenti e violazioni di leggi elettorali e persino furto d’identità.

Il rapporto parlamentare

«Ha cercato di sfruttare illecitamente ogni aspetto della sua candidatura alla Camera per il proprio vantaggio finanziario personale», ha sentenziato il rapporto parlamentare. La sua campagna è stata condotta «attraverso una costante serie di menzogne ai suoi elettori, donatori e staff sul su background e la sua esperienza». Il suo comportamento «richiede una condanna pubblica, non è degno dell’incarico che ricopre e scredita profondamente la Camera». Il ritratto che viene dipinto è insomma quello di malcelato grande truffatore e megalomane, dove l’unico vero quesito inquietante è come sia riuscito ad affermarsi in una politica che vanta di passare al microscopio i candidati.

Santos si è presentato nei panni di «un veterano finanziere di Wall Street e un investitore». Di essersi laureato al Baruch College ottenendo un dottorato e diventando una stella della pallavolo, e di aver poi lavorato a Goldman Sachs e Citigroup. Di avere un portafoglio immobiliare di famiglia con tredici proprietà. Persino di aver fondato un’associazione di beneficenza che avrebbe salvato 2.500 tra cani e gatti abbandonati.

Ha anche indicato, nella sua biografia, che parte della sua famiglia avrebbe avuto origini ebraiche e sarebbe stata vittima dell’Olocausto. E che sua madre si trovava al World Trade Center nel giorno dell’attentato di Al Qaida, l’11 settembre del 2001, e sarebbe successivamente morta di tumore per le sostanze tossiche respirate.