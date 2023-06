George Soros passa il testimone e cede impero da 25 miliardi al figlio Alexander

Ascolta la versione audio dell'articolo

George Soros ha passato il testimone della sua fondazione da 25 miliardi di dollari al figlio 37enne Alexander. Lo riportano i media americani.

Il finanziere e filantropo, che nel 1992 guadagnò 1 miliardo di dollari in modo memorabile scommettendo contro la sterlina e mandando in bancarotta la Banca d’Inghilterra nel giorno passato alla storia come «il mercoledì nero», ha nominato il figlio presidente della sua Open Society Foundations, una delle più ricche fondazioni filantropiche al mondo.

«Se lo è guadagnato», ha detto il 92enne Soros - persona dell’anno 2018 per il Financial Times - la cui fortuna personale è valutata attorno ai 6,7 miliardi di dollari.

La Open Society Foundations, senza scopo di lucro, è attiva in più di 120 paesi in tutto il mondo e dona circa 1,5 miliardi di dollari all’anno per sostenere i diritti umani e promuovere la crescita delle democrazie in tutto il mondo.

La prima intervista

Alexander ha dichiarato in un’intervista al Wall Street Journal di essere «più politico» di suo padre, che comunque è stato uno dei più grandi donatori del partito democratico della storia Usa, e ha annunciato di voler impegnarsi nella difesa dei diritto al voto e all’aborto negli Stati Uniti. Di recente ha avuto incontri con funzionari dell’amministrazione Biden, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il primo ministro canadese Justin Trudeau.