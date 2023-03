Georgia, 66 arresti dopo proteste per legge su Ong e media “agenti stranieri”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cinquanta poliziotti feriti e sessantasei manifestanti arrestati con l'accusa di teppismo, resistenza alle forze dell'ordine e lanci di bottiglie molotov e pietre. È questo il primo bilancio delle violente manifestazioni di protesta che si sono svolte ieri a Tiblisi, capitale della Georgia, contro la contestata legge sugli agenti stranieri - modellata sulla normativa in vigore in Russia - all'esame del Parlamento georgiano. Secondo Interfax, una nuova manifestazione di protesta ha portato in piazza anche oggi migliaia di persone, in gran parte studenti universitari, tornate a radunarsi nella piazza antistante il Parlamento. Aprendo la manifestazione, Levan Khabeishvili, presidente del partito di opposizione United National Movement, ha invitato la folla a tenere proteste quotidiane fino a quando le autorità non ritireranno il disegno di legge sotto accusa.

Via libera in prima lettura

Nella serata del 7 marzo, in seguito al primo via libera del Parlamento al progetto di legge sugli “agenti stranieri”, i manifestanti hanno sfondato le barriere all'ingresso del Parlamento, tentando di entrare nel cortile del palazzo. Il ministero dell'Interno ha riferito in un comunicato che i manifestanti “hanno dato fuoco all’edificio” del corpo legislativo, rotto le finestre e danneggiato le barriere protettive, e che circa 50 dipendenti del ministero sono rimasti feriti negli scontri, proseguiti durante la notte con il lancio di bombe molotov e pietre contro le Forze dell’ordine.

L'aspetto più controverso delle nuove norme riguarda la disciplina di media e organizzazioni non governative, che secondo i critici mina le speranze di adesione all'Unione europea del Paese del Caucaso meridionale. La legge approvata in prima lettura prevede infatti che le organizzazioni non governative e i media indipendenti che ricevono oltre il 20% dei loro finanziamento dall'estero si dichiarino “agenti stranieri”, circostanza che limiterebbe la loro libertà d'azione.



Chiesto parere al Consiglio d'Europa

Irakli Kobakhidze, presidente del partito “Sogno georgiano” al governo nel Paese, ha dichiarato in un briefing con la stampa che il Parlamento ha inviato il testo di legge alla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa per una sua valutazione. “Tra qualche mese riceveremo un parere, e solo dopo proseguirà la discussione del disegno di legge in Parlamento”, ha detto Kobakhidze, come riporta Interfax. Kobakhidze liquida come “speculazioni” le accuse dell'opposizione radicale, che sottolinea il collegamento diretto tra l’adozione della legge sugli agenti stranieri e la concessione alla Georgia dello status di candidato all'adesione all'Unione europea.