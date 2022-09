Geox punta a 700 milioni e fa ricavi record (+30%) nel primo semestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo un primo semestre 2022 con ricavi a + 30% Geox «sta registrando una crescita a doppia cifra degli ordini della collezione primavera-estate 2023» e punta a chiudere l’anno in corso con ricavi oltre la soglia dei 700 milioni di euro. Lo spiega il presidente Mario Moretti Polegato alla presentazione della linea donna P-E 2023, firmata da un nuovo team creativo che ha accelerato su colore e leggerezza: calzature hi tech con un rapporto qualità prezzo che rappresenta un asset importante in questi tempi di crisi. «Abbiamo creato un marchio con una riconoscibilità estrema, pari al 70% nei 100 mercati internazionali in cui siamo presenti, e abbiamo completato l’idea di stile italiano con il concetto di comfort estremo», dice.

Una formula che sta funzionando: «Era fondamentale investire nel prodotto – spiega l’ad Livio Libralesso – per uscire al meglio dal difficile periodo Covid. E per affermarci come brand lifestyle forte. Il nostro primo mercato per crescita è l’Italia, ma in generale stiamo avendo risultati molto positivi in tutta Europa, in particolare in Francia e Spagna, forse a eccezione dei paesi dell’Est». Il marchio veste tutta la famiglia: « Il 27% del fatturato è assorbito dal bambino, il 33% dall’uomo e il 40% dalla donna: quest’ultimo segmento ha potenzialità inespresse e vogliamo farlo crescere».

Tra gli investimenti chiave del gruppo c’è quello nel capitale umano: «Formiamo il personale – in collaborazione con il Politecnico di Milano che ha sviluppato i corsi della Geox innovation digital academy – e stiamo lavorando per migliorare il più possibile la employee experience», chiosa Libralesso.