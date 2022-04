Gerace comunità creativa da 20 milioni di euro per delibera

Gerace porta digitale, 600 mila euro. Si vogliono implementare servizi digitali di fruizione del patrimonio artistico e culturale.

Incentivi per lo sviluppo, 4 milioni di euro. Sono previsti incentivi per Pmi e nuove imprese femminili, giovanili, per studenti, neolaureati, soggetti svantaggiati (disoccupati); imprese del terzo settore operanti in ambito culturale, artistico, turistico, ricreativo, sociale con sede legale o operativa a Gerace.

Marketing territoriale, 1,2 milioni di euro. Il progetto prevede investimenti nello studio del patrimonio culturale del borgo per una candidatura per la tutela Unesco. Sono previste attività di formazione e capacity building per migliorare la consapevolezza nei cittadini delle potenzialità espresse e inespresse del territorio e trasferire nuove competenze per migliorare l'accoglienza turistica. Si prevedono attività di comunicazione e promozione delle risorse artigianali e delle attività turistiche.

Rispetto al coinvolgimento dei privati, dal Comune di Gerace fanno sapere che: “I cittadini saranno chiamati a collaborare e a cedere con comodato ventennale alcuni immobili per essere adibiti ad albergo diffuso. Un ulteriore coinvolgimento dei soggetti privati è previsto per la realizzazione dell’hub del restauro e della creatività, dove i giovani saranno chiamati a riscoprire e apprendere le tradizioni artigianali del borgo in chiave creativa e, soprattutto, innovativa”.

Il comune in provincia di Reggio Calabria e a 92 km dal capoluogo, si trova nel Parco nazionale dell’Aspromonte, a 470 metri sul mare e a circa 10 km dalla costa jonica e da Locri. Il centro storico conserva un’impostazione medievale ed è ricco di chiese e tradizioni. I suoi 2.391 residenti, guidati da Giuseppe Pezzimenti fino al 2026 per la lista civica Rinnovamento democratico, già in carica dal 2016 (prima ancora dal 1993 al 2001), sono per il 14,5% giovani tra 18 e 30 anni, per il 22,6% ultrasessantacinquenni. Il borgo conta una popolazione attiva del 62,6% (18-65 anni), la sfida sarà riuscire a rinnovare il piccolo mondo affinché l’investimento pubblico duri e cambi l’attrattività dei luoghi senza snaturarne la storia e la comunità.