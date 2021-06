Gerald Charles corteggia la community di collezionisti

2' di lettura

Manifattura indipendente a conduzione familiare con sede a Lugano, Gerald Charles si distingue per una produzione di orologi Swiss made che s’ispira, con grande rispetto per il passato ma anche con strumenti contemporanei e una visione aperta verso il futuro, alla preziosa eredità di Gérald Genta. È stato lui, infatti, il designer che più di ogni altro ha lasciato il segno nell’orologeria del ventesimo secolo - basti citare le due icone indiscusse create negli anni 70, ovvero il Royal Oak di Audemars Piguet e il Nautilus di Patek Philippe; ma l’elenco è lungo, comprendendo modelli di successo disegnati per Cartier, Iwc e Omega - a creare nel 2000 questa realtà (nello stesso periodo in cui la manifattura Gérald Genta di Le Sentier veniva acquisita da Bvlgari). Ed è stato qui che ha dato forma alle sue idee nell’ultima stagione della vita, conclusa nel 2011, esprimendovi una visione matura e consapevole della propria arte.

Oggi quelle idee, e i numerosi disegni ritrovati negli archivi della maison, costituiscono un patrimonio eccezionale che merita di essere conosciuto e sviluppato: da qui il progetto portato avanti dalla giovane manifattura, che si basa su una produzione di piccole serie dai contenuti tecnici rilevanti, ma anche su un approccio innovativo e di relazione con una community di collezionisti e amici del brand. Strumenti privilegiati di questo tipo di comunicazione la piattaforma Instagram e un sito web recentemente rinnovato che permette ai clienti di acquistare un orologio e di interagire direttamente con la maison. È attiva anche una rete di partner commerciali in Italia, Europa, America del nord e Medio Oriente.

Modelli di punta della collezione attuale sono due esemplari della linea Maestro, rilanciata lo scorso anno con l’edizione Anniversary dedicata ai 20 anni della maison Gerald Charles, il cui design, attualizzato e reso più sportivo, si ispirava direttamente a una creazione del 2006 di monsieur Genta. Il Maestro 2.0 Premier 2021 Edition è un automatico con secondi centrali e data, mentre il Maestro 3.0 Premier 2021 Edition è un cronografo; entrambi montano movimenti realizzati dalla manifattura svizzera Vaucher e caratterizzati da uno spessore ridotto, dalla massa oscillante in oro e da una riserva di carica di 50 ore. Gli orologi sono disponibili unicamente in oro rosa 18 carati, con una cassa sottile di forma quadrata-ottagonale garantita impermeabile fino a 100 metri. Il quadrante presenta una tonalità verde, con indici e lancette trattati con SuperLumiNova; stesso colore per il cinturino in caucciù con motivo Clous de Paris, segno distintivo dell’estetica di Genta. Sia il Maestro 2.0 che il Maestro 3.0 saranno realizzati in una serie limitata di 25 esemplari, con un prezzo, rispettivamente, di 30mila e 36mila euro.