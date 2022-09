Germania, 200 miliardi per le bollette. Draghi: «Non dividiamo l’Europa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un maxi-scudo da 200 miliardi proteggerà la Germania «contro la guerra energetica» ma anche contro la recessione data per certa tra fine 2022 e inizio 2023 e contro l’inflazione che a settembre è arrivata al 10% (10,9% secondo l’indice armonizzato con gli altri Paesi Ue), per la prima volta a due cifre da 70 anni, dalla guerra di Corea a inizio anni 50.

Il governo della coalizione semaforo Spd-Verdi-Fdp ha annunciato giovedì a sorpresa che il Fondo per la stabilizzazione dell’economia (Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF) creato nel marzo 2020 per la pandemia e utilizzato fino a giugno di quest’anno verrà riattivato nelle prossime settimane per essere usato nuovamente, in via straordinaria, come «scudo difensivo contro la guerra energetica» fino al marzo/aprile 2024 con una dote da 200 miliardi pari a circa il 5% del Pil. Il WSF consentirà allo Stato federale di farsi carico in gran parte del caro bollette. Servirà ad alleggerire l’onere dell’alto prezzo del gas per imprese, Pmi, artigiani, famiglie e pensionati, compensando direttamente i produttori/distributori e riducendo la forchetta tra i prezzi di mercato e i prezzi di vendita alla clientela.

L'INFLAZIONE TEDESCA AI MASSIMI DAL 1951

I dettagli del funzionamento del Fondo, che equivale in definitiva a un tetto al prezzo del gas a livello nazionale, non sono stati annunciati: il prossimo mese spetterà a una nuova commissione ad hoc stabilire le modalità dello scudo, che dovrebbe tra l’altro incentivare privati e imprese a risparmiare sul consumo di elettricità e gas, muovendo l’asticella del tetto in base ai consumi, premiando chi risparmia di più. Un obiettivo primario per il ministro verde dell’Economia e del Clima Robert Habeck.

Questo intervento “big bang” fino a 200 miliardi (ma potrebbe essere usato per meno) non è stato presentato dal ministro delle Finanze liberale Christian Lindner come una misura espansiva che aumenta le pressioni inflazionistiche. «Non è come la manovra del Regno Unito», ha detto. Il Fondo dovrebbe avere l’effetto di calmierare i prezzi e far scendere l’inflazione. Nel pacchetto di misure annunciate c’è anche il taglio dell’IVA al 7% sul gas (dal 19%) fino alla primavera 2024 e un freno sui prezzi dell’elettricità per imprese e famiglie con prelievi sugli extra-profitti dei produttori.

L’inflazione in settembre è schizzata al 10% (dal 7,9% in agosto) contro il 9,4% atteso: ha contribuito a questo salto (mese su mese mai così alto dal 1948) la fine del biglietto da 9 euro sui trasporti pubblici (durato tre mesi) e dei sussidi statali sulla benzina. Il maxi-scudo da 200 miliardi inoltre dovrà aiutare le imprese a superare i costi stratosferici della crisi energetica, evitando le chiusure delle fabbriche, le perdite di posti di lavoro e quindi attenuando la gravità e la durata della recessione in arrivo: per i principali istituti economici tedeschi il Pil si contrarrà dello 0,4% nel 2023.