Plusvalenze sui Bund, così la Germania gonfia il bilancio di Stato dal 2013

I contribuenti, tuttavia, «devono pagare la cedola relativamente alta del 2,5% per i 27 anni che mancano alla scadenza (2046) – spiega ancora il fondatore e senior portfolio manager di Flossbach von Storch –. Anche se questo non è illegale, non è molto equo per le generazioni future. Sarebbe più opportuno collocare gli utili di emissione in una riserva e liberarli in 27 rate annuali di 21,8 milioni di euro fino al 2046 a beneficio dei bilanci futuri e dei contribuenti».

Impatto di 7,5 miliardi nel 2019

Solo nel 2019, per effetto di queste plusvalenze da emissioni che vengono incamerate nel bilancio corrente anziché essere spalmate su più esercizi, la Germania si appresta a “gonfiare” il bilancio statale di 7,5 miliardi. Ma questo giochetto contabile viene utilizzato, seppur con proporzioni minori, anche da altri Paesi. Italia compresa.

Per l’Italia dote più contenuta

Anche via XX Settembre ha incamerato 603 milioni di euro quando il 12 settembre ha emesso un BTp a 30 anni con cedola 3,85% collocato al prezzo di 140,2 (il 40,2% in più rispetto al prezzo a cui sarà rimborsato a scadenza). Dinamiche simili -ricorda l’esperto - si vedono anche in Spagna. Fa invece eccezione l’Austria che, nell’interesse delle generazioni future che difatti si troveranno a rimborsare le cedole di obbligazioni a lungo termine, preferisce cadenzare in più esercizi la contabilizzazione degli utili da emissione.

