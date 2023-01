Germania, 45,6 milioni di occupati nel 2022: è record dall’unificazione

È cresciuto con meno vigore il numero degli occupati al di fuori del settore dei servizi. Nell’industria manifatturiera (edilizia esclusa) gli occupati sono aumentati di sole 31.000 unità a quota 8,1 milioni. In lieve calo è risultata l’occupazione nei settori agricoltura, forestale, ittico.

Più stipendiati, meno lavoratori autonomi

La radiografia dell’occupazione in Germania nel 2022 mostra un forte aumento degli stipendiati, cresciuti di 643.000 unità rispetto al 2021. Sono cresciuti, ma molto meno, gli occupati con lavori marginali come i part time e gli impieghi a basso salario. I lavoratori autonomi e delle imprese a conduzione familiare hanno confermato l’anno scorso il trend in calo che dura da 11 anni.

Disoccupazione in calo

Le stime provvisorie di Destatis indicano che il numero dei disoccupati è calato notevolmente nel 2022, pari a -13,6% (209.000 unità) per raggiungere il livello di 1,3 milioni in media. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,3% al 2,8% in base al metodo di calcolo internazionale ILO (International Labour Organization).