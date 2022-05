Germania, abbonamento ai trasporti locali a 9 euro al mese contro il caro benzina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Parlamento tedesco ha dato il via libera definitivo venerdì a un piano che consentirà ai cittadini di utilizzare i trasporti pubblici locali in tutto il Paese per soli 9 euro al mese quest’estate. Il governo prevede anche un taglio di tre mesi delle tasse sul carburante.



La Camera alta del Parlamento, che rappresenta i 16 governi statali del Paese, ha approvato il piano di biglietti a 9 euro - parte di un pacchetto più ampio di misure elaborate per attutire il colpo dei prezzi elevati dell’energia per i consumatori in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il biglietto include autobus, tram, metropolitana, treni S-Bahn, a anche traghetti del trasporto pubblico locale e treni regionali (in seconda classe), non i trasporti a lunga percorrenza. Sarà disponibile nei mesi di giugno, luglio e agosto. I governi federali e statali hanno discusso sui finanziamenti e fino a venerdì non era chiaro se gli Stati avrebbero accettato un sussidio di 2,5 miliardi di euro da parte di Berlino, che secondo alcuni di loro era inadeguato.

Il governo spera che, oltre a ridurre i costi per chi viaggia spesso, i biglietti attireranno un maggior numero di persone verso un trasporto pubblico meno inquinante rispetto alle auto private. Ma il sindacato dei lavoratori delle ferrovie ha espresso il timore che i treni siano sovraffollati, causando ritardi e frustrazione.«Molte persone che finora non erano interessate ai trasporti pubblici vogliono dare loro una chance nei prossimi tre mesi», ha dichiarato il Ministro dei Trasporti Volker Wissing alla Camera Alta. Il ministro riconosciuto che il piano potrebbe portare a treni e autobus pieni in alcune aree in alcuni giorni, e che ciò richiederà «pazienza e in alcuni casi nervi saldi».

Il taglio delle tasse sul carburante si applicherà per lo stesso periodo di tre mesi, riducendo di quasi 30 centesimi di euro le tasse su un litro di benzina e di oltre 14 centesimi su un litro di diesel. Gli economisti hanno avvertito che i sussidi per i carburanti potrebbero ridurre la probabilità che le persone passino a forme di trasporto più pulite.