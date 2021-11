Germania, nuovo governo Spd-Verdi-Liberali. Scholz cancelliere designato

I punti chiave I primi dettagli dell’intesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Accordo fatto, in Germania, per la coalizione «semaforo» fra Socialdemocratici, Verdi e Liberali della Fdp. I tre partiti, entrati in trattativa dopo il voto del 26 settembre, hanno raggiunto l’intesa e presentato un contratto di governo che conferma diversi pronostici sia rispetto agli incarichi sia rispetto alla linea della Ampelkoalition. Quanto alle figure chiave, la cancelleria andrà a Scholz e il ministero delle Finanze ai liberali, mentre i Verdi ottengono il dicastero al clima e quello degli Esteri.

L’agenda politica sarà caratterizzata da una forte spinta sul contrasto al climate change e la transizione ecologica, con alcune ipotesi dirompenti su altri fronti: il contratto parla di legalizzazione della cannabis ed estensione del diritto di voto ai 16enni. Prevista anche una commissione di esperti sul Covid, mentre la politica economica dovrebbe includere l’aumento del salario minimo annunciato da Scholz in campagna elettorale.

Loading...

L’accordo dovrà passare ora al vaglio dei membri delle tre sigle: in caso di via libera si va verso la prima coalizione di questo genere sa livello federale. Il nuovo esecutivo interrompe l’esperienza della «GroKo», la grande coalizione fra Cdu e Socialdemocratici che ha retto il paese nell’era Merkel. «È una coalizione tra pari», ha precisato Scholz, nata per «rafforzare la coesione sociale per rendere migliore il Paese».

Finanze a Liberali, Clima ai Verdi e Cancelleria a Scholz

La leader verde Annalena Baerbock dovrebbe assumere la guida di quello degli Esteri, mentre le Finanze andrebbero al numero uno dei Liberali, Christian Lindner, sostenitore del rigore in tema di conti pubblici. Al co-presidente dei Verdi, Robert Habeck, dovrebbe infine essere assegnata la poltrona del “super ministero” del Clima, a cui si prevede saranno assegnati ingenti risorse per gli investimenti necessari alla transizione verde.

La questione climatica è in cima all’agenda del prossimo esecutivo. «Il mondo è in subbuglio, non possiamo permetterci di stare fermi. Se diamo forma a questi sconvolgimenti, ci saranno anche grandi opportunità», ha detto il Scholz, parlando in conferenza stampa da Berlino e sottolineando che il Governo «vuole avere il coraggio di fare più progressi» e per questo «investirà in modo massiccio in Germania per fare in modo che resti all’avanguardia». Sul fronte del Covid, ha annunciato Scholz, il governo «semaforo» nominerà una commissione consultiva di esperti che, su base quotidiana, informerà il governo dell’andamento dell’epidemia. Al personale della sanità sarà devoluto un bonus. La coalizione intende accantonare un miliardo di euro.