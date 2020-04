Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Ue: Merkel, Germania pronta a «contributi molto più forti a budget». Pmi Eurozona a nuovo minimo storico

9:41 Francia e Germania:crolli e cali di indici Pmi servizi e manifatturiero ad aprile. male anche dato Eurozona

Germania, indice Pmi servizi crolla a 15,9 ad aprile, male anche il manifatturiero che scende a 34,4 nello stesso mese. E male anche il dato Pmi dell’Eurozona: manifatturiero scende a 33,6 ad aprile, servizi scende a 11,7 ad aprile. Anche in Francia record negativi. L'attività del settore privato in Francia ha accusato un nuovo tracollo in aprile, di riflesso alla chiusure di aziende, per le misure di confinamento per l'epidemia di coronavirus, che ha soffocato sia l'offerta che la domanda. Lo sottolinea His Markit, annunciando che l'indice Flash Pmi composito in Francia è sceso a 11,2 in aprile, valore che eclissa il precedente minimo storico di 28,9 segnato a marzo. L'indice Flash Pmi dei servizi a sua volta è crollato a 10,4 da 27,4, l'indice della produzione manifatturiera è sceso a 15 da 35,8 e l'indice dell'industria manifatturiera è a 31,5 da 43,2. In tutti i casi si tratta di nuovi minimi storici. Il crollo della domanda ha incitato le imprese a ridurre ulteriormente l'organico. Il calo dell'occupazione ha segnato un'accelerazione rispetto a marzo. I dati definitivi di aprile saranno resi noti il 4 e il 6 maggio. “Mentre i dati Pmi sul settore privato francese hanno sorpreso per la loro debolezza a marzo, l'accelerazione della contrazione osservata in aprile era al contrario attesa, in quanto le misure di confinamento sono state applicate per tutto il periodo. Ciò non toglie che i risultati dell'inchiesta mostrino un peggioramento della congiuntura che non ha precedenti”, commenta Eliot Kerr, economista di Ihs Markit.