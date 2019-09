Germania, asta record di vino: 18mila euro per una bottiglia di Riesling Una cifra stratosferica, che si colloca tra le più alte per l'industria vinicola tedesca che sta vivendo una stagione eccezionale di Isabella Bufacchi

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

FRANCOFORTE - Una bottiglia di vino magnum da 1,5 litri annata 2015, Riesling TBA della casa vinicola H. Dönnhoff - una delle più rinomate in Germania per questo tipo di vino - è stata venduta in asta per 18.000 euro. Una cifra stratosferica, che si colloca tra le più alte per l'industria vinicola tedesca che sta vivendo una stagione eccezionale. Il prezzo di base d'asta era di 960 euro, il più alto tra tutte le bottiglie in vendita, il “pezzo forte”.

Anonimo il compratore: voci di corridoio tra gli esperti presenti all'asta hanno indicato Singapore come possibile mercato capace di “sparare una tale somma di denaro per una bottiglia di vino”, ma non hanno escluso gli Usa e la Cina.



L'asta, che si è tenuta a Bad Kreuznach, piccola cittadina sul fiume Nahe in Renania Palatinato, ha una risonanza internazionale ed è frequentata da collezionisti provenienti da tutto il mondo.

Altri prezzi di aggiudicazione hanno strappato applausi a scena aperta: sei bottiglie di vino dolce da 0,75 litri, sempre Riesling TBA di H. Dönnhoff (alla terza generazione) sono state vendute per 2.750 euro l'una. E 360 bottiglie di Riesling Pettenthal della casa vinicola Keller sono andate per 800 euro l'una.