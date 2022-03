Germania attiva allerta piano emergenza gas, verso accordo di solidarietà con l’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La richiesta della Federazione russa di pagare in rubli le forniture di gas destinate all’Europa occidentale ha spinto Germania e Italia, ovvero i paesi più dipendenti da Mosca sul piano degli approvvigionamenti, ad adottare delle contromosse. Secondo Putin, che ne ha parlato prima con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e con il presidente del consiglio Mario Draghi, il pagamento del gas russo in rubli non dovrebbe peggiorare i termini contrattuali sottoscritti dai clienti europei.

La Germania ha attivato “l’allerta” del piano di emergenza nazionale sul gas. Ad annunciare questa soluzione è stato il vicecancelliere verde Robert Habeck, il quale ha spiegato che si tratta del primo di tre step di una classifica che prevede, successivamente, un secondo stadio, «l’allarme», e un terzo, l’«emergenza». È così scattata una «fase di monitoraggio», che sarà affidata ad una unità di crisi. Se Habeck ha rinnovato l’invito ai concittadini a risparmiare energia, a Berlino si lavora notte e giorno per differenziare le importazioni del gas, mentre continua il dibattito anche su un possibile prolungamento dell’attivita’ delle ultime tre centrali nucleari, in dismissione quest’anno.

Loading...

Draghi, per non finanziare Putin serve fissare pezzo gas

Per quanto riguarda invece l’Italia, incontrando la stampa estera Draghi ha ricordato che «Germania e Italia stanno finanziando, insieme a tutti i paesi importatori di gas, di grano, la guerra russa. Non c’è dubbio. Per questo nel Consiglio europeo abbiamo spinto per un price cap sul gas. Non c’è nessun motivo perchè il gas sia così caro per gli europei. Ma non è semplice. La Russia non può venderlo a nessun altro: c’è lo spazio per fissare un tetto - h aggiunto il capo del governo -. Poi se la risposta russa è niente gas? Stiamo discutendo. Serve evitare i timori di una risposta russa. Per ridurre i finaziamenti alla Russia dobbiamo abbassare prezzo del gas». Sul pagamento in rubli Draghi ha detto che «le parole di Putin sono state: i contratti esistenti rimangono in vigore, le aziende europee, e ha rimarcato che è una concessione solo per loro, continueranno a pagare in euro o in dollari. La spiegazione su come si faccia a conciliare le due posizioni, dollari e pagare in rubli, è stata lunga e ho ascoltato dicendo che poi i tecnici si sarebbero messi in contatto. Quello che ho capito è che la conversione è un fatto interno alla Federazione Russa. Ora ci sono analisi in corso per capire che significa».

Cingolani, accordo gas Berlino, ho chiesto un paio settimane

Itala e Germania stanno lavorando a un’intesa bilaterale di solidarietà. «Sull’accordo di solidarietà sul gas fra Italia e Germania - ha spiegato il ministro Cingolani - c’è piena intesa col governo tedesco: noi abbiamo chiesto un paio di settimane di tempo, per capire come lanciare le gare per lo stoccaggio».