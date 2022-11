Germania, aumenti salariali dell’8,5% per i metalmeccanici

Per Südwestmetall si è trattato di un «compromesso doloroso»: è stato accettato perché ha dato alle aziende sicurezza nella pianificazione coprendo un arco di 24 mesi. Inoltre, il sindacato ha accettato di applicare condizioni diverse per le aziende in difficoltà. E i datori di lavoro possono decidere di posticipare o anticipare il premio anti-inflazione esentasse, in base alle proprie esigenze.

Il leader del distretto IG Metall Roman Zitzelberger ha dichiarato dopo le undici ore di trattative: «Abbiamo combattuto e negoziato duramente, ma alla fine abbiamo trovato un compromesso accettabile».

La pressione per raggiungere un accordo nell’industria metallurgica ed elettronica è cresciuta a seguito dell’accordo salariale raggiunto nell’industria chimico-farmaceutica, dove il sindacato IG BCE e l’associazione dei datori di lavoro BAVC hanno concordato a metà ottobre un aumento salariale in due fasi (3,25% in due tranches) del 6,5%, oltre al premio (in due tranches da 1.500 euro) contro l’alta inflazione utilizzando anche in questo caso i 3.000 euro esentasse messi a disposizione dal governo federale per il caro-bollette. Il contratto collettivo di lavoro per il settore chimico ha una durata di 20 mesi, scade il 30 giugno 2024: secondo il sindacato, tutto questo si traduce in una compensazione molto estesa degli attuali tassi di inflazione a due cifre.

Per Barclays, questo accordo è in linea con le aspettative di un aumento dei salari in Germania e non costituisce un caso allarmante di quelli che possono alimentare la spirale salari-prezzi-salari temuta dalla Bce.