Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Breton: passeggeri aerei, diritto al rimborso. Fonti Ue: vertice leader non deciderà su Recovery fund

11:17 Panetta (Bce), risposta simmetrica forte politiche bilancio è nell'interesse di tutti

“Le ragioni di un intervento economico comune europeo in risposta alla crisi causata dal coronavirus sono state spesso presentate come un appello alla solidarietà. Per quanto nobile, questa non è l'unica motivazione che giustifichi l'azione congiunta dei governi. Una risposta simmetrica forte delle politiche di bilancio per porre rimedio ai danni economici della pandemia è nell'interesse di tutti i paesi dell'area dell'euro e delle loro economie”. E' quanto scrive Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un editoriale pubblicato su Politico in cui osserva come “una risposta asimmetrica avrebbe effetti negativi evidenti”. “Le economie dell'area dell'euro sono strettamente connesse attraverso le catene di approvvigionamento e le relazioni finanziarie e commerciali - scrive Panetta - Di conseguenza, una recessione in un'ampia parte dell'area comprimerà la crescita e l'occupazione in tutta la regione. Queste dinamiche si sono manifestate dieci anni fa durante la crisi del debito sovrano, ma la crisi attuale le accentua in due modi. Anzitutto, data la natura globale dello shock, i paesi europei non possono riorientare la produzione per soddisfare la domanda da parte di Stati Uniti o Cina, come hanno fatto dieci anni fa. Ciò rende i paesi membri dipendenti dal commercio interno all'area dell'euro, che rappresenta il 45% del suo Pil. In secondo luogo, l'amplificazione dello shock nelle catene di approvvigionamento sarà questa volta maggiore. Le imprese dell'area dell'euro sono fortemente integrate nelle catene produttive mondiali, con tassi di partecipazione superiori del 60% rispetto alle imprese statunitensi o cinesi. Questa integrazione è attualmente tre volte più stretta all'interno della regione che con il resto del mondo”.