Germania, auto indietro di 23 anni: produzione ai minimi dal 1996 Nel 2019 le immatricolazioni auto sono aumentate del 5%, ma i produttori tedeschi hanno visto calare le esportazioni

Una linea di produzione della Volkswagen a Wolfsburg, in Germania (Afp)

2' di lettura

La produzione di automobili in Germania nel 2019 è scesa per il terzo anno consecutivo, arrivando al livello più basso dal 1997. Nell'anno appena concluso ha fatto segnare un -9% a 4,7 milioni di unità. Lo ha reso noto la federazione industriale tedesca Vda. In Germania, nel 2019 le immatricolazioni auto sono aumentate del 5%, ma i produttori tedeschi hanno visto calare le esportazioni.

Il calo del 9% nel 2019 è arrivato dopo un -9,3% nel 2018 sul 2017, quando invece la produzione di auto in Germania era scesa dell'1,8%. Le vendite in Germania nel 2019 sono salite del 5% a 3,6 milioni di unità, grazie a un confronto favorevole con il 2018, quando negli ultimi mesi si era registrata una flessione delle immatricolazioni a causa dell'entrata in vigore delle nuove norme di omologazione Wltp. Sul fronte delle vendite, per il Paese il 2019 è stato il miglior anno da circa 20 anni. Il problema per i produttori tedeschi è il calo delle esportazioni, scese del 13%. La Germania rappresenta il 6% del mercato mondiale.



Per il 2020 le previsioni sono negative, ci si aspetta un calo delle immatricolazioni in Germania tra il -4% e il -5%.

Le case tedesche sono impegnate in un massiccio sforzo di conversione della produzione verso modelli elettrici. I consumatori cominciano a guardare con interesse a questo segmento, tanto che nel 2019 la Germania ha superato la Norvegia per numero di auto elettriche pure vendute (63.281), anche se la loro quota di mercato è inferiore al 2%, contro oltre il 42% della Norvegia e il 10% dell’Olanda.

Volkswagen in particolare ha in programma l’uscita di diversi modelli elettrici nel corso dei prossimi anni. Il primo costruttore mondiale con oltre 10 milioni di veicoli venduti all'anno attraverso i suoi 12 brand, ha annunciato che investirà 60 miliardi di euro entro il 2024 per sviluppare l'auto del futuro, attraverso ibridizzazione, mobilità elettrica e digitalizzazione.