Germania, auto sui passanti a Treviri, 4 vittime e 15 feriti

Un'auto guidata da un tedesco 51enne ha investito diverse persone nella zona pedonale del centro storico di Treviri, in Germania. Pesante il bilancio: quattro le vittime e 15 i feriti. Lo ha detto il ministro dell'Interno Roger Lewenz, in conferenza stampa, nella città della Renania Palatinato. Quattro persone sono in condizioni molto gravi, 5 in condizioni serie, 6 lievemente ferite e ci sono decine di persone traumatizzate, ha sottolineato. L’autista era ubriaco. L'uomo, residente nel distretto Treviri-Saarburg, era alla guida di una Range Rover con targa locale. Tra le vittime, un bimbo di 9 mesi, confermano gli inquirenti. Le altre vittime sono una giovane donna di 25 anni, un uomo di 45 e una donna di 60, tutti di Treviri. Il conducente risponderà di omicidio e lesioni aggravate ai danni di diverse persone: lo ha detto il capo della procura locale. «Non abbiamo alcun indizio per pensare ad un motivo politico, terroristico o religioso», è stato ancora detto in conferenza stampa. Non si esclude che quel che ha fatto possa essere stato l'esito di una malattia, «di una costruzione psichiatrica della realtà». «La traiettoria a zig zag è stata scelta in modo mirato, per colpire e far male», ha infatti spiegato in serata il ministro dell'Interno del Land, Roger Lewenz,

Il 51enne non ha precedenti penali, è alcolizzato e sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. Il sindaco della città, Wolfram Leibe ha detto durante la conferenza stampa che «sembra che si tratti di una persona con disturbi mentali, ma non dobbiamo dare giudizi prematuri». In precedenza lo stesso Leibe, accorso sul posto, aveva dichiarato: «Ho appena attraversato il centro della città ed è stato semplicemente orribile». Le persone che hanno visto l'incidente erano «totalmente traumatizzate» e la città appare quasi come «dopo una guerra».

Merkel: le notizie di Treviri mi rattristano molto

«Le notizie di Treviri mi rattristano molto», ha scritto la cancelliera tedesca Angela Merkel in un messaggio di cordoglio per le vittime della città. «La mia partecipazione ai parenti delle persone che sono state strappate alla vita così all'improvviso e in modo violento. Penso anche a chi ha subito gravi ferite e auguro loro molta forza», ha concluso.