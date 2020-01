Germania, balzo (a sorpresa) della produzione industriale L’aumento dell’1,1% è il più marcato dell’ultimo anno e mezzo e segnala un inatteso slancio della maggiore economia europea nell’ultimo trimestre del 2019 di Luca Veronese

La linea di produzione in uno stabilimento Porsche, a Lipsia in Germania

2' di lettura

La produzione industriale in Germania è cresciuta molto oltre le attese in novembre dopo due mesi di calo. L’aumento dell’1,1% è il più marcato dell’ultimo anno e mezzo e segnala un inatteso slancio della maggiore economia europea nell’ultimo trimestre del 2019. L’incremento della produzione industriale è stato spinto soprattutto dalle imprese manifatturiere e dal settore delle costruzioni. Le attese degli analisti erano per una crescita più contenuta, comunque non superiore allo 0,8 per cento.

Le prospettive di crescita della Germania saranno analizzati anche dalla Banca centrale europea, che ha intensificato gli stimoli monetari per combattere un rallentamento dell’Eurozona e terrà la prossima riunione per le politiche sui tassi il 23 gennaio.

Sempre giovedì, l’ufficio di statistica tedesco ha inoltre rivisto al rialzo il bruttissimo dato che aveva diffuso per ottobre: in quel mese la produzione industriale è scesa dell’1,0% e non dell’1,7% come stimato precedentemente.

Segnali incoraggianti ma prospettive ancora incerte

«Quelle sulla produzione industriale di ottobre e novembre, sono due buone notizie al prezzo di una», ha commentato l’analista di Lbbw, Jens-Oliver Niklasch, spiegando che i dati dovrebbero aiutare a dissipare qualsiasi timore residuo sulle difficoltà della Germania. Anche per Niklasch, tuttavia, le prospettive per l’industria manifatturiera tedesca rimangono poco chiare. La produzione industriale è in ogni caso diminuita del 2,6% sull’anno, rispetto quindi al novembre del 2018.

Le imprese tedesche che dipendono dalle esportazioni hanno dovuto fare i conti con la domanda internazionale fiacca, muovendosi in uno scenario in movimento e incerto a causa delle controversie commerciali scatenate dagli Stati Uniti, soprattutto nei confronti della Cina. Alle quali si è aggiunta la lenta e difficile uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Mentre in settori chiave come quello dell’automobile i grandi produttori tedeschi devono gestire la transizione verso i veicoli a motore elettrico.