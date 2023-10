Germania: in Baviera e Assia vincono i conservatori Csu, avanza l’estrema destra

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Vittoria per i conservatori cristiano-democratici nelle elezioni dei land tedeschi di Assia e Baviera, anche se nello stato meridionale il partito del presidente Markus Soeder ha riportato un risultato debole con consensi ai minimi dal 1950. Avanza l’estrema destra di Alternative fur Deutschland, mentre segnano una battuta d’arresto i partiti di centrosinistra a cominciare dall’Spd del cancelliere Olaf Scholz.

In Baviera la Csu ha ottenuto il 37% (0,2 punti percentuali in meno rispetto al 2018) davanti al 15,8% ottenuto dai Liberi elettori dal viceprimo ministro del land Hubert Aiwanger- Afd ha ottenuto il 14,6%, avanzando quindi di 4,4 punti percentuali rispetto al 2018. Primo partito del centrosinistra, coalizione che governa a livello federale, sono stati i Verdi fermi al 14,4% (3 punti in meno di cinque anni fa) seguiti dall’8,4% dell’Spd che ha quindi ulteriormente peggiorato il minimo storico del 2018. In Assia la Cdu del presidente Boris Rhein ha nettamente migliorato il risultato del 2018 affermandosi con il 34,6% secondo i risultati preliminari mentre Alternative fur Deutschland è cresciuta di oltre 5 punti attestandosi al 18,4%. Spd al 15,1% con la candidata Nancy Faeser, ministra dell’Interno del governo federale.