Riscaldamento climatico, in Germania un bond dei cittadini finanzierà gli investimenti verdi

Sarà un maxi piano per proteggere in realtà un po’ di tutto: non solo il clima ma anche l’economia che rischia di entrare in recessione tecnica , la massa di risparmiatori e pensionati invano a caccia di rendimenti a basso rischio. Andrà persino a protezione del futuro dei partiti Cdu/Csu e Spd della GroKo, dilaniati dalla disaffezione degli elettori. Sono questi i molteplici ambiziosi obiettivi, alcuni dichiarati altri sottintesi, del grande annuncio previsto per venerdì a Berlino: un pacchetto di provvedimenti e nuovi investimenti per consentire alla Germania di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, riportandosi in linea con traguardi interni, europei e con l’accordo di Parigi.

LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA IN GERMANIA Milioni di tonnellate equivalenti di Co2 (Fonte: Agenzia federale tedesca per l'Ambiente)

Per centrare tutti questi bersagli in un colpo solo, dal riscaldamento globale al raffreddamento dell’economia e degli elettori, il ministro dell’Economia Peter Altmaier propone di istituire una “Fondazione dei Cittadini per Proteggere il Clima”, strumento «senza precedenti» : un Bürger-Stiftung Klimaschutz capace di iniettare nel sistema fino a 50 miliardi, «mobilitando soprattutto i capitali privati».

Come funziona la Fondazione architettata da Altmaier, il ministro Cdu più vicino ad Angela Merkel che deve riuscire entro domani a convincere tutto il governo ad appoggiarlo in questa impresa erculea? Gli “azionisti” o membri di questa sorta di spv (special purpose vehicle o trust) potranno essere persone fisiche e giuridiche, cittadini, associazioni, aziende, sindacati: la sottoscrizione di capitale dovrebbe spaziare da un minimo simbolico di 5 euro a un massimo di 10 milioni ma il peso sarà uguale per tutti, nel senso che chi investirà di più non dovrebbe acquisire più diritti di voto. Lo Stato federale parteciperà, una tantum, al capitale, per 5 miliardi. Questa struttura dovrebbe evitare che Eurostat un giorno si svegli (come è accaduto per le spv italiane) e consolidi il veicolo, che avrà pochi dipendenti fissi e conterà molto sul volontariato, portandolo dentro il perimetro della pubblica amministrazione e dunque conteggiando come debito pubblico i suoi Green bond.

