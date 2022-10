Germania: Bundestag, via libera a scudo gas da 200 miliardi

I punti chiave Come funziona il «maxi scudo» tedesco

Il Bundestag tedesco ha dato il via libera allo scudo da 200 miliardi per frenare il prezzo del gas in Germania. Con l’approvazione di oggi, 21 ottobre, il parlamento rende possibile l’eccezione al freno al debito, ancorato nella Costituzione tedesca. L’intervento di Berlino aveva scatenato e scatena tuttora diverse frizioni su scala comunitaria, con l’accusa di «egoismo» e isolazionismo rispetto a misure di portata comunitaria. Il governo tedesco ha replicato che le soluzioni domestiche non confliggono con quelle a regia europea.

L’annuncio del «maxi-scudo» è arrivato a fine settembre, quando il governo della coalizione semaforo Spd-Verdi-Fdp ha annunciato - a sorpresa - la riattivazione del Fondo per la stabilizzazione dell'economia (Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF) creato nel marzo 2020 per la pandemia e utilizzato fino a giugno 2022. Nella sua nuova versione, il fondo approvato oggi dal Parlamento consisterà in uno «scudo difensivo contro la guerra energetica» fino al marzo/aprile 2024 con una dote da 200 miliardi pari a circa il 5% del Pil. Il WSF consente allo Stato federale accollarsi gran parte del caro bollette, alleggerendo l'onere dell'alto prezzo del gas per imprese, Pmi, artigiani, famiglie e pensionati, compensando direttamente i produttori/distributori e riducendo l’intervallo fra prezzi di mercato e i prezzi di vendita alla clientela.