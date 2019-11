Germania, calano le vendite al dettaglio di ottobre (-1,9%) Gli analisti si attendevano un aumento dello 0,2% di R.Es.

Un altro dato critico per la congiuntura della Germania, quello relativo alle vendite al dettaglio nel mese di ottobre. L'indice congiunturale, ovvero quello relativo al mese precedente, quindi settembre, è sceso dell'1,9%. Gli analisti si attendevano un modesto incremento (pari a +0,2%). A livello tendenziale, ovvero anno su anno, si è invece registrato un aumento dello 0,8 per cento. Nel precedente mese di settembre le vendite al dettaglio erano risultate invariate rispetto al mese di agosto e aumentate del 3,4 % a livello annuo.

Intanto, nel mese di novembre il tasso di disoccupazione, sempre in Germania, è risultato pari al 5%, un risultato in linea con le attese degli economisti, invariato rispetto a quello del precedente mese di ottobre.

Le richieste di sussidi di disoccupazione sono invece inaspettatamente diminuite di 16.000 unità dopo un aumento rivisto da 6.000 a 5.000 nel mese di ottobre. E' quanto emerge dai dati rilasciati dall'Agenzia federale per l'impiego.