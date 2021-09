Germania, proiezioni: Spd in lieve vantaggio sulla Cdu. Sfida Scholz-Laschet per la cancelleria

Verdi deludono rispetto ai sondaggi

I Verdi hanno deluso, rispetto alle grandi aspettative all’inizio della campagna elettorale: non riescono per ora a sfondare la soglia del 15%, molto lontana dal picco del 26% dei sondaggi.

I liberali della Fdp hanno tenuto un solido quarto posto all'11,5% (in base alle proiezioni delle 23:00) ma non sono riusciti come avrebbero voluto a prendere il terzo posto. L'estrema destra non ha conquistato terreno come temuto, rispetto dalle elezioni del 2017: l’AfD è al 10,4%, in netto calo calo rispetto a 4 anni fa. L’ascesa dell’estrema destra è stata fermata.

Crolla Die Linke

Il partito di estrema sinistra Die Linke, in base alle proiezioni che la danno al 5%, rischia di non entrare nel Bundestag (la soglia di sbarramento è proprio il 5%), facendo sfumare l’ipotesi della coalizione “rosso-rosso-verde”.



Nelle elezioni del Bundestag del 2017, la Cdu-Csu era stato il primo partito con il 32,9%, Spd era arrivata seconda con il 20,5%, AfD terza al 12,6% seguita da Fdp (10,7%), Die Linke (9,2%) e ultimi i Verdi con l’8,9 per cento. L’affluenza alle urne era stata del 76,2% quattro anni fa.

Armin Laschet, leader Cdu-Csu (AP)

Durante la campagna elettorale la Cdu-Csu, in difficoltà con il suo nuovo leader Armin Laschet apparso non sempre in grado di dare una chiara impronta al partito, era crollata poco sopra il 20% e si preparava al peggiore esito dal dopoguerra. Negli ultimi sondaggi aveva però rimontato 2-3 punti percentuali. Il voto resta il peggiore dal dopoguerra.