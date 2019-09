Germania a corto di insegnanti: alle elementari ne serviranno 26.300 per il 2025 Il numero degli scolari alle elementari ha ripreso a salire in Germania ma non quello degli insegnanti: la fondazione Bertelsmann ha lanciato un nuovo allarme, in un rapporto che ritocca all’insù le stime degli esperti a livello federale del ministero dell’Istruzione di Isabella Bufacchi

Il numero degli scolari che frequentano la scuola elementare ha ripreso a salire in Germania ma non quello degli insegnanti. La fondazione Bertelsmann, un think tank specializzato nell’istruzione e nella formazione, ha lanciato un nuovo allarme lunedì, in un rapporto che ritocca all’insù le stime degli esperti a livello federale messe a punto dal ministero dell’Istruzione lo scorso ottobre. Secondo l’ente Kultusministerkonferenz (KMK), nelle scuole elementari mancheranno 15.300 insegnanti per il 2025 ma per gli esperti della fondazione il numero è ben più alto, sale a 26.300 perché tiene conto dell’aumento degli studenti di età compresa tra 6 e 10 anni.

«La nostra Fondazione ha lanciato un primo allarme due anni fa, quando abbiamo sollevato per la prima volta in Germania il problema della carenza di insegnanti nelle scuole elementari, per via del tasso di natalità in aumento con un trend iniziato nel 2012 e in crescita nel 2016, 2017 e 2018», ha detto al Sole24Ore Dirk Zorn, autore del rapporto assieme al ricercatore Klaus Klemm. La carenza di insegnanti secondo la Fondazione sarà già molto elevata nel 2022 con un picco nel 2025: la proiezione del rapporto spazia fino al 2030. La differenza delle stime tra Fondazione e ministero è di 11.000 insegnanti.

Come funziona il sistema scolastico in Germania

La scuola elementare in Germania dura quattro anni e viene frequentata dai 6 ai 10 anni. Le scuole elementari sono prevalentemente pubbliche, e sono gestite e finanziate a livello di Stato regionale o Land: l’orario termina alle 13:00 ma nella maggior parte dei casi viene esteso fino alle 16:00 o 17:00, e questa estensione ha contribuito ad ampliare il problema della carenza di insegnanti.

Secondo Zorn, l’aumento del tasso di natalità dal 2012 dopo molti anni di trend negativo è alla radice della inadeguatezza del corpo insegnati ed è dovuto a diversi fattori: i figli dei baby boomers e il cambiamento culturale con la maggiore apertura alla soluzione dei problemi di infertilità e alla procreazione assistita. L’incremento del numero degli scolari non dipende invece dal boom dell’immigrazione e dei rifugiati degli anni 2015 e 2016.