Germania, così la frenata dell’industria colpisce i distretti italiani Il monitor Intesa Sanpaolo registra un calo di vendite per ben 91 aree produttive. Lecco, Brescia e Bergamo i territori più penalizzati dal rallentamento di Berlino di Luca Orlando

Germania verso la recessione, ondata di indici negativi

4' di lettura

La componentistica meccanica di Lecco. Ma anche la filiera dei metalli di Brescia, o ancora la gomma del Sebino, così come le valvole di Lumezzane oppure i beni strumentali di Bergamo.

L’elenco dei segni meno è lungo e non potrebbe essere diversamente. Tenendo conto che la Germania rappresenta il primo mercato estero di sbocco, per l’intero made in Italy così come per le sue aree a maggior specializzazione produttiva, in particolare per la meccanica.

LEGGI ANCHE / Germania, l'indice Pmi cala per il nono mese di fila. Male anche l'Europa

Che già alla fine dello scorso anno avevano iniziato a “leggere” nel proprio portafoglio ordini il rallentamento della domanda tedesca, trend che pur non trasformandosi in crollo si consolida anche nel 2019, con effetti allargati a più comparti, debolezza confermata anche ieri dall’ultima lettura dell’indice dei direttori d’acquiato. Frenata ora quantificata sul territorio dal monitor dei distretti di Intesa Sanpaolo, che registra un calo dell’1,1% tra aprile e maggio: in valore assoluto 46 milioni di euro, terza peggior performance tra i mercati esteri. Sintesi di trend opposti, che vedono aree distrettuali in grado di migliorare anche in modo sensibile la propria performance verso Berlino, a fronte delle quali vi è però un numero maggiore di specializzazioni in calo rilevante, spesso a doppia cifra, in grado di sottrarre cifre non marginali ai ricavi delle aziende.

SCOPRI DI PIU’ / Germania: Ifo taglia le stime di crescita, Berlino rischia la recessione