Germania a crescita zero, corre la Spagna

Accelera il rialzo dei prezzi al consumo in Francia, con il tasso di inflazione che a luglio ha raggiunto il 6,1% su anno, contro il 5,8% di giugno. Lo ha reso noto l’istituto di statistica Insee nella stima preliminare. L’inflazione è stata trainata dall’aumento dei prezzi dei servizi, oltre che dai generi alimentari. Il rialzo dei prezzi energetici resta elevato ma si è registrata una decelerazione. Il tasso di inflazione rispetto a giugno regista una variazione del +0,3 per cento.

Inflazione record nell’area euro

L’inflazione nell’Eurozona tocca un nuovo record: a luglio è salita all’8,9%, dall’8,6% di giugno, livelli mai registrati dalla nascita dell’Unione economica e monetaria. Lo rende noto Eurostat nella sua stima flash. La corsa dell’inflazione media continua a essere trainata dalla dinamica dei prezzi dell’energia: +39,7% a luglio, rispetto al +42% di giugno. Seguono alimentari, alcol e tabacco (9,8%, rispetto all’8,9% di giugno), beni industriali non energetici (4,5%, contro il 4,3% di giugno) e servizi (3,7%, contro il 3,4% di giugno).

In Spagna Pil +6,3% su base annua

Buone notizie a Madrid. Il Pil della Spagna cresce dell’1,1% nel secondo trimestre rispetto al trimestre precedente. Lo indica l’Istituto di statistica nazionale Ine. Si tratta di un risultato decisamente superiore rispetto alle previsioni: nel primo trimestre la variazione congiunturale era stata dello 0,2 per cento. Rispetto allo stesso periodo del 2021, il Pil è cresciuto del 6,3 per cento.

Nell’Eurozona crescita dello 0,7%

«Crescita dell’Eurozona dello 0,7% nel secondo trimestre. Meglio del previsto. Bene in particolare Italia e Spagna. Non siamo in recessione, ma resta l’incertezza per i prossimi mesi e l’inflazione si mantiene a livelli record». Lo scrive in un tweet il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, commentando le stime flash di Eurostat su Pil e inflazione. La crescita oltre le attese è una «buona notizia», scrive ancora Gentiloni. Davanti all’incertezza che «rimane alta, dobbiamo mantenere l’unità ed essere pronti a rispondere a una situazione in evoluzione, se necessario».