Germania, crisi al vertice della Cdu: si dimette la presidente Kramp-Karranbauer

Crisi ai vertici della Cdu. La leader del partito di Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza del partita. Non si presenterà dunque alle elezioni federali del 2021, alle quali avrebbe dovuto partecipare come candidata alla Cancelleria, e lascerà la presidenza del partito. Kramp-Karrenbauer resterà però ministro della Difesa nell’attuale governo. Entro l’estate il partito nominerà il nuovo presidente.

La decisione nasce dall’impossibilità per “Akk” - come era chiamata dalle iniziali del suo nome - di controllare il partito. In Turingia, la Cdu aveva sostenuto il liberale Thomas Kemmerich, il quale ha ricevuto anche i voti dei sovranisti della AfD, e si è poi dimesso per le polemiche che hanno rischiato di travolgere lo stesso governo federale.

Angela Merkel, di ritorno dall’Africa, ha sollevato dall’incarico governativo Christian Hirte, sottosegretario all’Economia e vicepresidente della Cd, perché si era congratuvalo con Kemmerich, un atto «imperdonabile», secondo la Cancelliera. Il leader della Cdu della Turingia ha però detto che il suo partito è «irritato» per le richieste di Berlino.

