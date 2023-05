Germania, crollano gli ordini industriali: a marzo -10,7%

Il ministero ha sottolineato le recenti forti fluttuazioni degli ordini in entrata in generale ed è stato generalmente fiducioso: «Dopo il debole ultimo trimestre del 2022 e l’inizio volatile del 2023, ci si può aspettare una ripresa economica per il resto dell’anno».

Tuttavia, il capo economista di Commerzbank, Jörg Krämer, vede crescenti rischi per l’industria tedesca orientata all’esportazione a causa degli aumenti dei tassi di interesse globali. «La tendenza degli ordini è chiaramente di nuovo al ribasso. I rischi per l’industria tedesca orientata all’esportazione derivano, tra l’altro, dall’aumento mondiale dei tassi d’interesse», ha scritto Krämer su Twitter commentando gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica.





