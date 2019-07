Germania, dall’auto alla chimica 85mila lavoratori in esubero Dall’auto alla chimica, i grandi gruppi vivono una fase di «recessione industriale». La via d’uscita è dare a Berlino una economia trainata dalla domanda interna di Isabella Bufacchi

Sono circa 85mila i dipendenti a tempo pieno che lasceranno il posto di lavoro nei prossimi anni in dieci grandi gruppi tedeschi, nell’ambito di maxi-piani di ristrutturazione e taglio dei costi attraverso ambiziosi programmi di pre-pensionamento, uscite volontarie incentivate o licenziamenti concordati con le potenti forze sindacali. L’ultimo annuncio su mega-esuberi è di Deutsche Bank lo scorso 7 luglio: 18mila dipendenti in meno entro il 2022 dagli attuali 90.800, di cui 900 - si è scoperto ieri a corollario di 3,15 miliardi di perdite nette una tantum nel secondo trimestre - hanno già perso il posto nell’ambito di un draconiano piano di ristrutturazione. Commerzbank sta facendo qualcosa di simile in un piano quadriennale: mira a 5.300 esuberi entro il 2020, calando a quota 38mila.

I super-esuberi

L’industria dell’auto tedesca non è da meno: Volkswagen lo scorso marzo ha annunciato riduzioni tra 5.000 e 7.000 unità; Daimler, reduce da quattro profit warning in un anno, ha chiuso per la prima volta in 10 anni il secondo trimestre in rosso per 1,2 miliardi causa “voci straordinarie” e gli esperti prevedono 10mila dipendenti in meno (non confermati). Bmw ha annunciato che ridurrà 4.000 unità «con pensionamenti e pre-pensionamenti, senza licenziamenti». Banche e auto sono settori di punta che attraversano, anche in Germania, una crisi esistenziale e la ricerca di nuovi modelli di business per aumentare la redditività sta imponendo riconversioni e ristrutturazioni che comportano a massicci tagli dei costi e dunque della forza lavoro.

Sono altri tuttavia i super-esuberi che fanno notizia in Germania: 6.000 tagliati entro il 2021 e annunciati da Basf lo scorso giugno, 6.000 in ThyssenKrupp resi noti a maggio, prima 10.000 e poi altri 2.700 in Siemens emersi negli ultimi mesi, 3.000 in SAP. A questi si sommano 4.500 esuberi in Germania confermati di recente da Bayer, nell’ambito dei 12mila su scala mondiale (10% sul totale) annunciati a fine 2018. «Non c’è motivo di entrare in panico per i licenziamenti di Deutsche Bank o Basf - si affretta a commentare Marcel Fratzscher, a capo dell’influente think tank DIW -. L’economia tedesca resta robusta e continuerà a creare posti di lavoro per compensare gli esuberi. Il governo federale tuttavia deve avviare un piano di investimenti perché il vero rischio è un’escalation della guerra commerciale: dopo la Cina il prossimo bersaglio di Trump potrebbe essere la Germania».

Bilanci a rischio