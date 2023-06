Germania, la destra radicale di Afd conquista il primo distretto

I punti chiave L’Afd vola nei sondaggi e sorpassa i Socialdemocratici

L’ultradestra tedesca strappa la prima vittoria in un ballottaggio locale. Il candidato di Alternativa per la Germania (Alternative für Deutschland) Robert Sesselmann si è imposto alle urne del 25 giugno a Sonneberg, in Turingia, diventandone Landrat (presidente).

Un risultato che ha destato scalpore nella Repubblica federale, dove in tanti guardano con apprensione alla avanzata del partito di Tino Chrupalla e Alice Weidel, in corsa nei sondaggi anche a livello federale. Sesselmann ha ottenuto il 52,8 contro il 47,2 del conservatore Jurgen Koepper, della Cdu. E questo nonostante quest’ultimo avesse raccolto i consensi degli altri partiti.

«È solo l’inizio», ha commentato trionfante Chrupalla. «Noi convinciamo le maggioranze con la nostra politica nell’interesse dei cittadini. E così porteremo avanti una svolta positiva». Proprio nei giorni scorsi il partito aveva annunciato di voler presentare un candidato cancelliere alle prossime federali, nel 2025. E del resto i sondaggi mostrano che l’ultradestra, in Germania sorvegliata dai servizi interni per le sue posizioni estremiste, sta raccogliendo forti consensi.

Negli ultimi rilevamenti Afd Ha raggiunto il 19-20%, sorpassando addirittura i socialdemocratici di Olaf Scholz, al 18, e piazzandosi al secondo posto dopo i conservatori della Cdu-Csu.

Cinquant’anni, avvocato, Sesselamann, che era risultato in vantaggio al primo turno l’11 giugno, ha vinto con una campagna elettorale che ha messo al centro temi molto sentiti dalla cittadinanza, soprattutto nell’Est del Paese : come la lotta all’inflazione, l’opposizione alla svolta sui termosifoni ecologici voluta dai verdi e l’aumento dei rifugiati in arrivo in Germania. Il ministro dell’Interno della Turingia, Georg Maier, Spd, ha commentato la sua vittoria come «un segnale di allarme per tutte le forze democratiche», chiamate adesso a “mettere da parte gli interessi di partito per difendere la democrazia”.