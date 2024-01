Germania: la destra sale sui trattori delle proteste, da oggi fermi i ferrovieri

Il partito di estrema destra AfD (Alternative für Deutschland) ha cavalcato prontamente la protesta degli agricoltori, come in passato aveva fatto con le manifestazioni anti-euro, anti-cambiamento climatico e anti-Covid.

Con tre elezioni in arrivo a settembre nei Länder Sassonia, Turingia e Brandeburgo, dove AfD è in testa ai sondaggi, la rivolta degli agricoltori ha esteso il terreno dello scontento in una Germania che rischia una lieve contrazione del Pil anche nel 2024, dopo il -0,3% previsto per il 2023.

L’elettorato nelle zone rurali è una storica roccaforte dei partiti di centrodestra ora all’opposizione, Cdu e Csu, e i tre partiti al governo con sondaggi in calo non possono permettersi di alimentare lo scontento quando manca una manciata di mesi dalle elezioni europee.

La dura protesta degli agricoltori olandesi l’anno scorso, rivolta contro la transizione verde, indica quanto insidiosa possa essere la strada per la green economy anche in un Paese green per eccellenza come la Germania.

Lo sciopero dei macchinisti delle ferrovie tedesche Deutsche Bahn, che inizia oggi 10 gennaio e che potrebbe durare tre giorni mandando nuovamente in tilt i trasporti in tutta la Germania, è un altro segnale del crescente diffuso malessere dei cittadini tedeschi per via di un’economia ristagnante.