Germania, Dresda: ucciso l’uomo che si era asserragliato con ostaggi

L’uomo che si era asserragliato con ostaggi in un centro commerciale di Dresda è morto per le ferite riportate durante l’intervento della polizia. Lo fa sapere la stessa polizia. «La presa d’ostaggi è finita - ha scritto la polizia su Twitter -. Non ci sono più situazioni pericolose». In un successivo comunicato è stato scritto che «nel corso dell’assalto e della liberazione degli ostaggi, il quarantenne ha subito delle ferite mortali». L’uomo aveva in precedenza ucciso la madre, che aveva 62 anni, secondo Bild.

Il centro era stato evacuato, chiuso anche il vicino Striezelmarkt, uno dei più celebri mercatini di Natale tedeschi. La polizia aveva invitato la popolazione a evitare il centro della città.

Poco dopo aver ucciso la madre, l’uomo avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden, sparando, ma non ci è riuscito. Il direttore di Radio Dresden Tino Utassy ha detto che «tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo».