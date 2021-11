Austria in lockdown generale, da febbraio vaccino obbligatorio

Baviera: lockdown di 3 settimane nelle aree più colpite

Situazione molto delicata in Baviera. «Serve un freno di emergenza duro» nelle zone del Land più colpite dal Covid, ha detto il ministro presidente, Markus Soeder annunciando che sarà «chiuso tutto, fino al 15 dicembre, tranne scuole e asili infantili». Le misure valgono per le zone in cui l’indice di contagio settimanale supera i 1000 casi positivi su 100 mila abitanti.

Il numero di nuove infezioni, sottolinea un’analisi di Commerzbank Research, ha portato l’incidenza a 336,9 casi settimanali per 100mila abitanti e sempre nell’ultima settimana sono stati riportati 5,15 ricoveri per 100mila abitanti, un dato destinato a raddoppiare a 10 stante l’attuale aumento dei contagi. Al picco di inizio anno il tasso aveva raggiunto quota 15.

OCCUPAZIONE TERAPIE INTENSIVE IN AUSTRIA, FRANCIA, GERMANIA E ITALIA Presenze giornaliere nelle terapie intensive per milione di abitanti

Scattano i lockdown, blocco totale per l’Austria

Le autorità regionali sono costrette a tornare ai lockdown: in Sassonia, dove solo il 57,6% della popolazione è vaccinato, è allo studio un piano della durata di due-tre settimane che prevede la chiusura di ristoranti, hotel e negozi. Anche l’Alta Austria e Salisburgo avevano già deciso di andare in lockdown per «alcune settimane» per abbattere incidenze che oscillano tra 1.500 e 1.700. Il 19 novembre è arrivato l’annuncio che l’intero Paese opterà per il lockdown a partire da lunedì, per un periodo di 10 giorni con «valutazione» su rinnovi. Dal 1 febbraio 2022 scatterà anche l’obbligo vaccinale.

In Germania l’approccio regionale non viene più considerato sufficiente e i premier dei Länder si sono riuniti il 18 novembre con la cancelliera Angela Merkel per approvare restrizioni uniformi in tutto il Paese per l’accesso ai pubblici servizi e misure per incentivare la vaccinazione. Il via libera formale alle misure è arrivato oggi al Bundesrat, l’organo di rappresentanza dei.Länder. Tra le decisioni del pacchetto, oltre alla soglia che fa scattare 2G e 2G+, c’è l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e in particolare per chi lavora nelle Rsa.

«La situazione è fortemente drammatica», ha ribadito la cancelliera. «È assolutamente tempo di agire. Non avremmo dovuto ricorrere alle misure attuali se più persone si fossero vaccinate e non possiamo permetterci il raddoppio dei posti letto occupati nelle terapie intensive» ha concluso Merkel.