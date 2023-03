Germania e Usa spingono l’export di Brescia

La crescita delle esportazioni bresciane nel periodo ottobre-dicembre (+8,3%) risulta tuttavia più bassa di quanto rilevato in Lombardia (+15,3%) e in Italia (+16,6%), mentre, per quanto riguarda l'intero 2022, la dinamica rilevata a livello locale (+17,7%), appare non dissimile dal dato regionale (+19,1%) e nazionale (+20,0%).

Tra i beni esportati, i più dinamici nel 2022 risultano essere: prodotti alimentari e bevande (+24,0%), prodotti della metallurgia (+23,7%), prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+20,8%). Con riferimento all'ultimo periodo dell'anno, va segnalata la flessione delle esportazioni di prodotti della metallurgia (-4,1%), evoluzione che sarebbe in buona parte giustificata dalla generalizzata contrazione delle quotazioni dei metalli industriali rispetto all'analogo periodo del 2021.

Tra i mercati di destinazione, la crescita delle esportazioni è diffusa: le dinamiche più intense riguardano i flussi verso Germania (+20,9%), Stati Uniti (+29,4%), Brasile (+35,8%) e India (+56,1%). In controtendenza le vendite verso Russia (-8,7%) e Cina (-18,2%). Per quanto riguarda il solo periodo ottobre-dicembre, le vendite verso la Germania sono aumentate solamente del 3,3% (rispetto all'8,3% complessivo): un movimento verosimilmente ascrivibile al rallentamento della locomotiva tedesca, che potrebbe protrarsi anche per l'anno in corso.

Per quanto riguarda le importazioni, sono in forte crescita i prodotti in metallo (+25,9%), i prodotti della metallurgia (+22,5%), i macchinari e apparecchiature (+25,9%) e i prodotti chimici e farmaceutici (+29,5%).