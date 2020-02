Germania, fermo il Pil del quarto trimestre del 2019 A livello tendenziale (anno su anno) si registra invece un modesto aumento dello 0,4 per cento di Redazione Esteri

(EPA)

1' di lettura

La Germania rimane in stallo. Nel quarto trimestre del 2019 il pil tedesco è rimasto fermo su base congiunturale ed è salito dello 0,4% su base tendenziale. I dati diffusi confermano le stime già diramate in precedenza. Il dato fa seguito a quello diffuso poche ore fa, relativo all'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania; in febbraio resta stabile, posizionandosi su 96,1 punti contro i 96 di gennaio (dato rivisto). Gli analisti si attendevano un calo a 95,3. Pur con differenti sfumature i dati congiunturali tedeschi confermano un quadro di palese rallentamento dell'economia.