Germania: Greta Thunberg a sorpresa anche domenica a Luetzerath: tensioni con la polizia

Greta Thunberg è spuntata anche oggi, 15 gennaio, a sorpresa nei pressi del sito di Luetzerath, in Germania, per protestare contro lo sgombero in corso per la miniera di carbone. Lo ha confermato all’Ansa la polizia di Aquisgrana. Stando alla Dpa, l’attivista svedese ha partecipato a una dimostrazione spontanea sul posto, ballando e cantando con altri militanti.

Secondo la polizia, la ventenne si sarebbe seduta per un po’ sul bordo di un muro che dà sulla miniera, provocando la preoccupazione degli agenti, che le hanno intimato di allontanarsi per la sua stessa sicurezza.

Poiché la leader del movimento Fridays for future non ha seguito l’indicazione, i poliziotti l’hanno trascinata via per un breve tratto. Ieri, 14 gennaio, Greta era alla testa di una manifestazione di 35 mila attivisti del clima nel Land del Nordreno Vestfalia.