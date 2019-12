Germania: i socialdemocratici virano a sinistra, traballa la coalizione con Merkel

Se queste richieste non dovessero essere soddisfatte dalla GroKo, resta da vedere se l’Spd farà il grande passo facendo cadere il governo, compreso il suo ministro delle Finanze Scholz e il ministro degli Esteri Heiko Maas. Scholz ha dichiarato, nel corso della campagna elettorale per la leadership del partito, di aver fatto un buon lavoro aumentando gli investimenti senza far salire il debito pubblico ma anzi riducendo il debito/Pil sotto il 60%. E ha difeso la GroKo. Alcuni commentatori politici tedeschi sono convinti che se l’Spd dovesse uscire dalla GroKo, sparirebbe presto dal panorama dei grandi partiti in Germania.

La virata a destra di Cdu-Csu, il ripudio del nazismo di AfD

AfD ha rieletto sabato 30 novembre il “moderato” Jörg Meuthen, che sarà affiancato ora da un nuovo co-leader , Tino Chrupalla, anche lui considerato lontano dall’ala di più estrema destra del partito. Meuthen ha confermato la sua posizione, contraria a tollerare derive di ultra destra e filo-naziste: intende ripulire l’immagine del partito per poter ambire ad entrare nei governi regionali ed poi a livello federale.

La Cdu, preoccupata per l’aumento dei consensi a favore di AfD che nelle regioni ex-Germania Est ha raggiunto il 20%, sta a sua volta virando a destra con l’attuale leader Annegret Kramp-Karrenbauer e con i potenziali nuovi candicati alla guida del partito e alla cancelleria tra i quali Friedrich Merz, Jens Spahn e Markus Söder leader della Csu in Baviera.

