Germania, con il boom delle rinnovabili i gas serra tornano ai livelli degli anni 50

Le emissioni di gas serra sono scese nel 2023 in Germania al livello più basso dagli anni ’50. L’anno scorso le emissioni tedesche di CO2 sono calate a quota 673 milioni di tonnellate: rispetto al 1990, la riduzione è stata del 46%. Le ragioni principali di questa contrazione storica, che ha riportato le emissioni di gas serra sui livelli di 70 anni fa, vanno ricercate nella crisi energetica: il cambiamento della bilancia commerciale della Germania sull’elettricità, con minori esportazioni e maggiori importazioni a basso costo, ma anche la recessione e i cali di produzione, soprattutto nell’industria ad alta intensità energetica. Hanno influito inoltre i risparmi del consumo di elettricità e gas, mentre l’uso del carbone per produrre elettricità è tornato ai livelli degli anni ’60, sebbene lo scorso aprile siano state chiuse le ultime tre centrali nucleari in Germania.

Il taglio in maniera significativa delle emissioni di CO2 è dunque dipeso dal calo della domanda di elettricità, a causa degli elevati prezzi, e dall’aumento della produzione di elettricità verde, grazie anche al boom senza precedenti registrato nel 2023 nell’installazione di pannelli solari. L’anno scorso, per la prima volta in Germania il consumo di elettricità è derivato per oltre il 50% dalle energie rinnovabili: 268 TWh (terawattora) di elettricità sono stati generati da vento, sole, acqua o biomassa.

La radiografia sul «significativo calo» delle emissioni di gas serra nel 2023 è stata effettuata dal think tank tedesco Agora Energiewende che però ne ha ridimensionata la portata sul lungo termine: solo il 15% del risparmio totale avrà un effetto a lungo termine perché derivato dall’aumento di elettricità verde, da misure di efficienza energetica o dal passaggio a combustibili rispettosi del clima. Circa la metà dei risparmi nel 2023 sono dipesi da effetti a breve termine come i cali di produzione e i minori consumi di elettricità.

Il calo delle emissioni

In un rapporto pubblicato in questi giorni da Agora Energiewende è emerso che le emissioni di CO2 sono calate di 73 milioni di tonnellate rispetto ai 746 milioni del 2022 e sono state di 49 milioni di tonnellate inferiori all’obiettivo stabilito dalla legge sulla protezione del clima per il 2023. «Il 2023 è stato l’anno di nuovi estremi climatici e della consapevolezza politica che l’uscita dai combustibili fossili è inevitabile. Le temperature dell’oceano sono salite, la quantità di ghiaccio in Antartide è scesa al minimo storico, il livello del mare ha raggiunto un nuovo massimo», commenta il rapporto. In quanto ai settori che hanno trainato il calo delle emissioni di gas serra in Germania, spicca l’industriale ad alta intensità energetica (-11%) e l’industriale (-12%), mentre il traffico e l’edilizia sono rimasti stabili su livelli elevati. In un contesto di grande incertezza riguardo alla riforma della legge sull’energia edilizia, che ha tenuto banco per tutto il 2023, l’anno scorso in Germania sono stati venduti circa 900.000 impianti di riscaldamento a gas e gasolio, circa il 40% in più rispetto al 2022. Allo stesso tempo, il 2023 è stato anche un anno record per le pompe di calore con 350.000 sistemi venduti, più del doppio rispetto al 2021.

Per la prima volta rinnovabili sopra al 50%

Il ministro federale Robert Habeck ha commentato le stime di Agora Energiewende sulla riduzione delle emissioni di CO2 in Germania nel 2023: «Le emissioni nel nostro Paese sono diminuite in maniera massiccia l’anno scorso. Siamo sulla buona strada, soprattutto per quanto riguarda la produzione di energia elettrica: la produzione di elettricità da carbone è ai minimi storici e l’espansione delle energie rinnovabili è aumentata grazie al duro lavoro degli ultimi due anni. Nel 2023 per la prima volta abbiamo superato la soglia del 50% della nostra elettricità proveniente dalle energie rinnovabili. Con l’espansione record del solare e l’espansione notevolmente migliorata dell’eolico, abbiamo gettato le basi strutturali per i prossimi anni».