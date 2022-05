Germania, incognita costi sulla transizione dal gas (russo e non)

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’idrogeno è il nuovo gas». Il cancelliere Olaf Scholz è noto per il suo stile minimalista. Il socialdemocratico a capo della coalizione semaforo si è proiettato verso un futuro alimentato dall’idrogeno alla conferenza stampa a Tokyo con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, a conclusione di una visita a fine aprile. Il Giappone è all’avanguardia nella ricerca sull’idrogeno e Scholz, nel suo breve viaggio, ha visitato la Chiyoda corporation a Yokohama, famosa per aver ideato una tecnica per trasportare l’idrogeno attraverso gli oceani. Il Giappone intanto importa idrogeno “marrone” dall’Australia, congelato a meno 253 gradi.

I costi

Scholz sa bene che il futuro in chiave di idrogeno verde, blu e grigio è ancora un miraggio: la Germania non è in grado di generare idrogeno verde (prodotto da elettricità rinnovabile, cioè dal vento e dal sole) per soddisfare il suo crescente fabbisogno. Questo combustibile, che andrà in parte a sostituire il gas - gas russo e non - dovrà essere quasi del tutto importato in Germania. Trasportarlo in maniera efficiente, semplice e non pericolosa è assai difficile. Ma per Berlino la grande preoccupazione è un’altra: contenere i costi. È questa la vera grande scommessa sull’idrogeno verde.

Neutralità climatica entro il 2045

La Germania ambisce a una neutralità climatica per il 2045, ad abbandonare il carbone nel 2030 e il nucleare quest’anno. Questi ambiziosi obiettivi (oltre il 70% della domanda primaria di energia dipende dai combustibili fossili) erano alla portata prima dello scoppio della guerra in Ucraina perché contavano sulle importazioni dell’energia russa a basso costo. Con un Pil da 3.800 miliardi e una popolazione vicina agli 84 milioni, la Germania deve importare circa il 70% delle sue risorse energetiche.

Import (ma a prezzi contenuti)

E per salvaguardare la competitività delle imprese che dipendono dall’energia importata (dalla chimica all’acciaio, dai vetri alle auto) la Germania ha bisogno di questo import a prezzi contenuti, spiega Christian Schulz, economista per la Germania di Citi a Francoforte, interpellato dal Sole 24 Ore. E ammonisce: importare energia a prezzi non competitivi rischia di far scattare la delocalizzazione, le imprese tedesche lasceranno il loro Paese per insediarsi dove c’è energia a basso costo. Fare a meno di gas, carbone e petrolio russo renderà in automatico la transizione verde più costosa. Per questo è già scattata in Germania la corsa contro il tempo per diversificare e aumentare fonti alternative di import a buon mercato di idrogeno verde e blu e per sviluppare un’infrastruttura di trasporto ad hoc che ora non c’è (una rete di gasdotti e speciali camion-cisterna).

Il tour energetico di Berlino

Ecco spiegata la girandola di viaggi nelle ultime settimane di Scholz e del ministro dell’Economia e del Clima, il verde Robert Habeck, per rilanciare vecchi accordi e firmarne di nuovi. Scholz è andato in Senegal, Nigeria e Sud Africa, con l’idrogeno verde in cima ai colloqui. Habeck ha siglato di recente accordi di cooperazione e di fornitura negli Emirati Arabi Uniti sull’idrogeno verde e sull’ammoniaca blu: le prime consegne, a “costi convenienti” dovrebbero partire già da quest’anno. Un altro viaggio incentrato sull’idrogeno è stato messo a segno da Habeck in Qatar. Ma gli esperti del settore sono scettici: le forniture di idrogeno verde da Medio Oriente, Africa, Norvegia, Cile, Giappone potrebbero non bastare per soddisfare la domanda per il 2030.