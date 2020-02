Germania, industria in forte frenata: a dicembre produzione a -3,5%. Male anche la Francia

Da tempo l'economia tedesca, che è riuscita a evitare per poco una recessione, soffre per le conseguenze delle tensioni commerciali internazionali, delle incertezze legate alla Brexit e del rallentamento di una industria automobilistica in fase di grande trasformazione.

Surplus eccessivo

Se la locomotiva tedesca rallenta, anche altri Paesi europei ne subiscono le conseguenze: nel quarto trimestre l'l'Eurozona ha frenato fin quasi a fermarsi, sulla scia delle contrazioni del Pil in Francia e Italia. Per contro, l'enorme surplus commerciale tedesco, che si riflette sulla bilancia dei pagamenti, è considerato da molti economisti un fattore negativo di squilibrio in Europa: di recente anche l'opinione pubblica tedesca sembra orientarsi più che in passato a chiedere al governo di allargare i cordoni della Borsa , utilizzando parte dell'ampio spazio fiscale a disposizione, per supportare una economia ormai a rischio di stallo, anche per via dei nuovi fattori negativi emersi di recente come l'epidemia da coronavirus (pericolosa, sul fronte manifatturiero, specialmente per l’industria automobilistica). La coalizione che sostiene Angela Merkel è divisa tra chi invoca tagli alle tasse e chi preferisce investire in infrastrutture il surplus del budget statale.