Germania, dopo la riapertura il tasso di contagio risale a 1. Ma ci sono 13mila posti in terapia intensiva

Le statistiche ballano

Il numero dei letti in terapia intensiva in Germania, stando ad altre statistiche ufficiali, sarebbe in effetti più vicino a 40.000 che 32.000. Gli ospedali con terapia intensiva sono 1.942, ben più dei 1.251 che partecipano alla piattaforma digitale (per mettere a disposizione prontamente i letti liberi su base geografica): e il sistema federale non aiuta a centralizzare i dati.

Il numero degli ospedali in Germania è diminuito in media del 7% in tutto il territorio, dal 2008 al 2017, con picchi nelle regioni occidentali. Il sistema sanitario tedesco lamentava, prima della pandemia, tagli troppo drastici e inefficienze, rispetto soprattutto al trend dell’invecchiamento della popolazione. Altro lamento, quello di stipendi bassi e personale inadeguato. Queste carenze saranno ora via via sanate, con un aumento degli investimenti e anche dei salari per gestire al meglio la pandemia.

Le critiche fioccano anche in Germania

L’operato del governo GroKo è già stato aspramente criticato da chi in Germania accusa la gestione della pandemia per aver “esagerato” . I posti letto liberi sono un costo per la comunità, è stato rinfacciato.

Il clima non è disteso neanche in un Paese che ha numeri incoraggianti sui casi di coronavirus, con un numero non elevatissimo tra il personale ospedaliero ma che sale nelle case di cura per anziani.

Ha fatto il giro del mondo l’intervista al Guardian del virologo Christian Drosten, che è il volto della lotta alla pandemia in Germania: è stato minacciato di morte in Germania per aver detto come stanno le cose al grande pubblico. E’ molto spesso in televisione, alla radio, nei più gettonati talk show, in podcast, in conferenza stampa.