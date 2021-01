Germania, Laschet è il nuovo leader della Cdu. Vince la continuità con Merkel

Figlio di un caposquadra delle miniere di carbone, Laschet, laureato in giurisprudenza, è stato direttore di un giornale cattolico e deputato nel Bundestag e nel Parlamento europeo, prima di essere eletto premier del Land.



«I delegati della CDU hanno chiaramente votato a favore di una continuità della linea Merkel, puntando al centro», ha detto all’agenzia Bloomberg Carsten Brzeski, responsabile globale della ricerca macro di Ing. «Laschet ha dimostrato di essere molto pragmatico ed è a favore di un maggiore stimolo fiscale e di un maggiore sostegno alla transizione verde senza trascurare gli interessi delle imprese».



Per tradizione, il leader della Cdu di solito è anche il candidato cancelliere, ma questa volta non è detto che sarà così. Il partito gemello bavarese della Cdu, la Csu, avrà infatti un'importante voce in capitolo nella decisione, e Markus Soeder, il leader dell'Unione Cristiano Sociale, è attualmente in testa ai sondaggi e viene considerato un avversario interno temibile per Laschet.