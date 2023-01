Germania, per le autostrade restyling da 5 mld: 500 cantieri e 4mila ponti nuovi

Italia, Paese modello

In quanto alla velocità dei cantieri, nell'intervista a Krenz viene menzionata l'Italia come modello da copiare: dopo il crollo del ponte di Genova, le travi del ponte e i piloni sono stati costruiti in parallelo. I vettori sono stati costruiti nei cantieri navali, quindi tutto è andato più veloce, sono bastati 18 mesi per costruire il nuovo ponte di 1,1 chilometri. Possiamo farlo anche noi in Germania, viene chiesto a Krenz?

«Costruire non è il problema – risponde il manager che è anche ingegnere industriale -. Dobbiamo prima avviare la costruzione, questo è il problema». Per l'industria delle costruzioni, bastano due anni per fare un nuovo ponte. Ma, sottolinea Krenz, serve il progetto giusto, con le dovute autorizzazioni. E queste richiedono tempo, fino a tre anni. E poi altro tempo va per le gare d’appalto secondo la legge sugli appalti.

Più autostrade? Cento o 200 chilometri in più

Quello che Krenz non potrà fare è ampliare di molto la rete: secondo lui resterà più o meno così com'è. «Abbiamo un totale di 13.200 chilometri di autostrade in Germania. Potrebbero essere 100 o 200 in più, ma certamente non saranno 14mila o addirittura 16mila».

Resta il fatto che rispetto alla rete ferroviaria (che verrà ampliata e avrà il traffico potenziato quest'anno dall'introduzione del biglietto mensile da 49 euro per viaggiare sulle linee locali e regionali in tutta la Germania), le autostrade restano e resteranno la principale infrastruttura in Germania per la mobilità dei cittadini: l'alto tasso di inquinamento autostradale sarà ridotto con l'aumento delle auto elettriche e non con la diminuzione del traffico.