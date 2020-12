Germania in lockdown duro a Natale per domare la pandemia e salvare vite

Per Angela Merkel sono due i punti fermi per controllare il coronavirus: la tenuta del sistema sanitario (e quindi limitare i contatti per non sovraccaricare le terapie intensive e portare gli ospedali al collasso); tornare alla soglia massima dei 50 nuovi casi su 100.000 abitanti nell’arco di una settimana, che consente di tracciare, testare e isolare e quindi di domare la pandemia, mentre adesso la soglia risulta sforata a quota 176,1 che porta le autorità a perdere il controllo, a non poter più monitorare con precisioni i nuovi contagi per poter far staccare l’isolamento.

Il fattore di riproduzione R su base settimanale continua ad essere sopra 1: era 1,12 il 13 dicembre, e questo significa che i contagi continuano a salire perchè 10 infettati ne contagiano 11,2. Ma anche quando questo fattore è sceso sotto 1, il governo non si è dichiarato convinto perchè quel che conta è il numero dei nuovi casi su 100.000 abitanti alla settimana che deve essere inferiore a 50.

Situazione tuttavia meno disastrosa in Germania rispetto ad altri Paesi

La Germania continua a registrare andamenti su contagi, ospedalizzazioni e decessi per Covid-19 nella seconda ondata tra i meno violenti in Europa e nel mondo. Su un totale di 1.337.078 casi da inizio epidemia, il numero dei guariti è 984.208 mentre i positivi in circolazione sono pari a 330.895 (contro i 700.000 circa dell’Italia) che si calcolano sottraendo ai totali positivi i guariti e 21.975 decessi per Covid-19.

Ma il fatto che in Germania stia andando meglio rispetto ad altri Paesi non è il metro utilizzato da Berlino per misurare l’efficacia delle recenti misure di contenimento. La cancelliera e il governo di grande coalizione Cdu/Csu e Spd guardano al plateau dei nuovi contagi, che si è assestato su numeri troppo elevati.

Il picco dei nuovi contagi giornalieri la Germania lo ha toccato l’11 dicembre a quota 27.875 casi. Quel giorno un altro record: 598 morti per coronavirus. E questo cinque settimane dopo l’avvio il 2 novembre del lockdown lite varato per contrastare la seconda ondata, troppo «moderato» secondo Merkel.