Germania, migliora la fiducia dei consumatori in giugno L’indice si attesta a quota -18,9, in rialzo rispetto al -23,1 di maggio, ma resta sul livelli molto bassi. di Redazione Esteri

La fiducia dei consumatori tedeschi registra un piccolo miglioramento. La Germania potrebbe quindi avviarsi verso una piccola ripresa economica, dopo lo shock economico dovuto al Covid-19.

Il gruppo di ricerche di mercato GfK rileva che l'indice sul sentiment dei consumatori è migliorato a quota -18,9 punti, in giugno, con una revisione al rialzo rispetto al -23,1 punti a maggio.

Il dato è in linea con le attese. Nonostante l'aumento, -18,9 è il secondo valore più basso che sia mai stato registrato per il clima dei consumatori GfK in Germania, ha spiegato l'istituto di ricerche. «L'incertezza tra i consumatori è elevata», ha affermato Rolf Buerkl di GfK che utilizza i dati di tre sotto-indici del mese corrente per ricavare un dato di fiducia per il mese successivo, misurando le aspettative economiche, le aspettative di reddito e la propensione all'acquisto.

A maggio, i tre sottocomponenti sono in leggero aumento rispetto ad aprile, ha affermato GfK. Le aspettative economiche sono salite a -10,4 a maggio dopo essere diminuite per due mesi consecutivi, ma ancora significativamente inferiore alla media annuale di circa zero punti. “L'ansia per le perdite di posti di lavoro rimane elevata e ha dimostrato di essere una barriera chiave ai consumi in questo momento, insieme alle perdite di reddito” ha affermato Buerkl. Le aspettative di reddito sono salite a -5,7 dopo una perdita record nel mese precedente, quando erano scese a -19,3, ma rimangono 63 punti al di sotto del loro valore un anno fa. Infine, la misura della propensione all'acquisto ha beneficiato del miglioramento delle aspettative di reddito ed è salita a 5,5 punti a maggio da -4,6 ad aprile.