Germania, morto l’ex ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Wolfgang Schaeuble, ex ministro tedesco delle Finanze, è morto a 81 anni. E’ ricordato per aver preso parte ai negoziati che nel 1990 portarono alla riunificazione della Germania e per essere stato una figura centrale negli sforzi per condurre l’Europa fuori dalla crisi sul finire degli anni 2000. La morte di Schaeuble è avvenuta ieri sera a casa, ha spiegato la famiglia all’agenzia tedesca Dpa.

Schäuble era nato nel 1942 a Friburgo in Brisgovia e aveva 81 anni. Nessun parlamentare tedesco è stato più a lungo membro del Bundestag dal 1972 fino alla sua scomparsa, ieri sera. Nel 1990 il politico cristiano-democratico subì un grave attentato da parte di un folle che gli sparò tre colpi di pistola: Schäuble si salvò e si riprese, ma da allora viveva su una sedia a rotelle.

Loading...

Era diventato ministro delle Finanze della Cancelliera Angela Merkel nell’ottobre 2009, poco prima che le rivelazioni sul crescente deficit di bilancio della Grecia scatenassero la crisi che travolse il continente, minacciando di destabilizzare l’ordine finanziario mondiale.

Sostenitore di lunga data di una maggiore unità europea, ha contribuito a condurre uno sforzo durato anni che mirava a un’integrazione più profonda e a regole più severe. Tuttavia in quegli anni la Germania è stata anche criticata a più riprese in quanto sostenitrice di misure di austerity. Dopo otto anni alla guida del ministero delle Finanze, Schaeuble aveva consolidato il suo status di statista anziano diventando presidente del parlamento tedesco.

Con la scomparsa di Wolfgang Schäuble «la Germania perde un pensatore acuto, un politico appassionato e un democratico combattivo». Lo ha scritto su X il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che sottolinea come il politico tedesco abbia «plasmato il nostro Paese per oltre mezzo secolo: come deputato, ministro e presidente del Bundestag».