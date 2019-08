Germania, nasce il sindacato degli Youtuber: subito al tavolo con Google È nato neanche un mese fa, ha già più di 23mila “iscritti”, e tra poco si siederà al tavolo con Google per discutere di futuro del lavoro. Stiamo parlando del “sindacato” degli Youtuber di Francesca Barbieri

Marcello Ascani, lo youtuber che spiega il risparmio ai giovanissimi

È nato neanche un mese fa, ha già più di 23mila “iscritti”, e tra poco si siederà al tavolo con Google per discutere di futuro del lavoro. Stiamo parlando del “sindacato” degli Youtuber: si chiama FairTube, ed è frutto dall’idea di Jörg Sprave, youtuber tedesco già fondatore della Youtubers Union, e grazie al supporto del sindacato dei metalmeccanici tedeschi IG Metall, 125 anni di storia e tra i più potenti al mondo.

Non è un vero e proprio sindacato sulla carta, ma piuttosto un movimento che ha come obiettivo aumentare la trasparenza tra il colosso YouTube (che fa capo a Google) e i cosiddetti creator, coloro che producono video per i propri canali.

Questo movimento, che ha visto l’adesione di molti youtuber europei (tra gli italiani ci sono iPantellas), cerca di far ottenere più diritti per proteggere la cosiddetta ”monetizzazione” dei vari contenuti originali, cioè la possibilità di guadagnare sulla pubblicazione dei video grazie alla presenza di annunci pubblicitari. Secondo gli youtuber le regole cambiano in continuazione e questo li penalizzarebbe non poco