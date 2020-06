Germania, nuovo piano di stimoli da 130 miliardi. Giù Iva al 16% e bonus 300 euro a figlio

Ecco le misure principali dei 130 miliardi di cui 120 saranno stanziati dallo Stato federale:

Iva: taglio dal 19% al 16% e dal 7% al 5% (molti prodotti alimentari hanno in Germania già una tassa ridotta) per un periodo di sei mesi dal primo luglio al 31 dicembre 2020, con un costo stimato in 20 miliardi per le casse dello Stato.

Taglio costi elettricità per famiglie e imprese. Taglio alle tasse per promuovere le centrali elettriche verdi. Sovvenzioni dallo Stato per 6,5 centesimi di euro nel 2021 e 6 centesimi nel 2022 per kilowattora.

Investimenti: 50 miliardi per l’econonomia sostenibile, energie rinnovabili, digitalizzazione, mobilità. Si guarda al futuro, con investimenti nell’industria dell’auto elettrica (i tanto attesi investimenti per i punti di ricarica) mentre non ci sono incentivi alle auto a benzina o diesel, aiutate indirettamente dal taglio dell’IVA. Più investimenti nella rete ferroviaria e aiuti a trasporti locali. Per Deutsche Bahn in arrivo 5 miliardi di ricapitalizzazione, dopo perdite stimate tra 11 e 13,5 miliardi di euro e crollo dei viaggiatori del 90%.

Famiglie: un bonus per ogni figlio, da 300 euro, che sale a 600 euro per casi particolari, genitori singoli.