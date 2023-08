Germania, offensiva sui chip: la big Tsmc farà la sua fabbrica a Dresda

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’industria dell’auto e del tech sceglie ancora una volta la Germania. Dopo Tesla a Berlino e il recentissimo accordo da 30 miliardi tra la americana Intel e il governo tedesco, questa volta tocca al colosso dei semiconduttori taiwanese TSMC. II board del gigante delle fonderie, che detiene oltre il 55% delle quote di mercato globali della produzione di chip per elettronica di consumo e automobili, deciderà martedì, secondo quanto rivelato dal quotidiano Handelsblatt basandosi su fonti governative, a favore della costruzione di una fabbrica a Dresda.



Berlino offre 5 miliardi di euro (10 per Intel) al fine di sostenere la realizzazione dell’impianto. TSMC, il più grande produttore di chip a contratto al mondo, è in trattative con lo stato tedesco della Sassonia dal 2021. Gestirà la fabbrica in una joint venture con i partner Bosch, Infineon e NXP, hanno riferito le fonti a Handelsblatt. Infineon, Bosch e NXP hanno rifiutato di commentare. Dopo che il consiglio avrà dato il via libera, TSMC potrebbe firmare una lettera di intenti con Berlino sul finanziamento, con la decisione finale che dovrà essere presa dalla Commissione europea.

La Germania prevede di investire circa 20 miliardi di euro nell’industria dei semiconduttori nei prossimi anni, nell’intento di ridurre la dipendenza dai paesi asiatici e costruire capacità offrendo sussidi attraverso l’EU Chips Act. L’UE ha corteggiato Taiwan mentre l’isola deve far fronte a crescenti pressioni diplomatiche e militari da parte della Cina, sollevando preoccupazioni sul destino delle fabbriche che punteggiano la sua costa occidentale e producono la maggior parte dei chip più avanzati del mondo.

Oltre a Intel (a Magdeburgo) anche la tedesca Infineon sta costruendo un impianto di semiconduttori da 5 miliardi di euro a Dresda, che dovrebbe iniziare la produzione nel 2026, mentre l’americana GlobalFoundries (terza fonderia al mondo), in Germania da decenni, sta espandendo la sua capacità sempre a Dresda.

Azioni Tsmc in moderato rialzo al Nasdaq.